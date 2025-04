Sulle pagine del Corriere Fiorentino si leggono le parole di commento alla partita di ieri tra Cagliari e Fiorentina del giornalista Ernesto Poesio nel suo editoriale: "L’avvio choc e il vantaggio del Cagliari avevano fatto tremare. E soprattutto temere che la corsa per un posto in Europa, almeno passando dal campionato, sarebbe diventata durissima per i viola. E invece la Fiorentina ha messo in campo il proprio talento (Gosens ma anche Beltran), ma soprattutto quella voglia di crederci fino all’ultimo che fanno parte del Dna dello spogliatoio di Palladino. L’ennesima prova di come questo gruppo non abbia alcuna intenzione di arretrare rispetto alle proprie ambizioni è arrivata ieri, al termine di tre giorni difficilissimi sia per il rinvio di soli due giorni comunicato in ritardo dalla Lega che ha costretto la Fiorentina a restare a Cagliari, sia per l’improvvisa assenza di Kean, l’uomo che più di tutti fino a oggi ha saputo portare sulle sue possenti spalle il peso del sogno europeo.

Ma è nel momento del bisogno che la forza del gruppo riesce a tirare fuori qualcosa in più da ogni protagonista. E così Mandragora dopo i gol decisivi segnati nelle ultime settimane si trasforma in assist man, il rientrante Gosens si dimostra subito decisivo con il sesto gol di questa stagione e Beltran si traveste da Kean per andare a colpire più in alto di tutti il pallone della vittoria. E poi l’infaticabile Dodò e naturalmente De Gea, forse non irreprensibile sul gol del vantaggio cagliaritano, ma poi solida garanzia nella ripresa per mantenere blindata la propria porta. Una vittoria di squadra insomma, di quelle che fanno tanto morale oltre a portare punti decisivi. Un’iniezione di fiducia per aver riportato i motori a pieni giri (i viola arrivavano da due pareggi non senza polemiche) con cui affrontare meglio il prossimo derby casalingo contro l’Empoli domenica prossima e soprattutto la difficile semifinale di andata contro il Betis Siviglia in Spagna. Tutte gare in cui la Fiorentina dovrà appellarsi a ogni energia e a ogni giocatore presente in rosa. Per provare ad andare oltre i propri limiti e costruire basi solide per la prossima stagione. Non un compito da poco, ma l’unione si sa regala sempre un po’ di forza in più".