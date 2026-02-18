L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “L'obiettivo primario è la salvezza, la vittoria di Como non ci deve distogliere dalla realtà. Secondo me si è parlato poco del gesto di Mandragora di lasciare il rigore a Kean, che dimostra che lo spogliatoio finalmente è tornato unito. Domani la Fiorentina scenderà in campo per vincere, magari però con maggiore cautela e senza spingere troppo considerando le insidie climatiche”.

“Vorrei vedere di più Fazzini”

Poi ha aggiunto: “Mi aspetto anche delle modifiche tattiche da parte di Vanoli, magari un 4-4-2 con un centrocampo più folto. Fazzini è un calciatore che mi piacerebbe vedere un po' di più, domani senza Gudmundsson e Solomon sarebbe la soluzione più logica. Domani, se non vince, la Fiorentina deve comunque tenere aperta la qualificazione per giocarsela al ritorno. Non esiste l'equazione secondo cui, se esci dalla coppa, automaticamente fai bene in campionato. Comunque la Fiorentina deve vincere col Pisa per ritirare dentro il gruppone anche altre squadre”.