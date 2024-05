Juric: "Non cerco per forza un progetto ambizioso ma una sfida che mi renda felice"

Parole d'addio anche per il tecnico del Torino, Ivan Juric, che la prossima estate cercherà una nuova sistemazione. Il croato era stato accostato anche alla Fiorentina e ieri ha parlato delle sue idee sul futuro:

"Io non sono malato di ambizione, mi piacciono le sfide, il divertimento, il sentimento, l’amore. Anche se lotti per la salvezza, ma trovi i sentimenti giusta, è comunque bellissimo. Io la vivo più sul sentimento che sull’ambizione. In questi tre anni abbiamo fatto bellissime cose, abbiamo ereditato una situazione disastrosa e io mi sono goduto ogni momento, ogni rapporto. Non sono uno di quelli che si annoia se lotta per la salvezza, io voglio sentimenti, amore, fare il massimo, fare gruppo. Queste sono le mie priorità da allenatore”.