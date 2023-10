“Non sono per nulla sorpreso di vedere la Fiorentina lassù, ho sempre considerato il lavoro di questa estate ottimale e penso che la squadra abbia dei grandi margini di miglioramento. Sono un estimatore di Nzola, l’avrei voluto prendere a Udine qualche anno fa, sono molto curioso di vedere quando arriverà in doppia cifra, che è nelle sue corde, cosa ne sarà della Fiorentina”. L'ha detto a Radio Bruno l'ex ds di Atalanta e Udinese, Pierpaolo Marino.

"Arthur e Maxime Lopez? Arthur non è una scommessa ma una certezza della Fiorentina, è un giocatore importantissimo. In Conference il suo ingresso ha rivoluzionato il secondo tempo mentre a Lopez va dato tempo per ambientarsi. Deve essere impiegato in quella parte di campo dove eccelle, alla Pizarro.

Mancanze in difesa? Non dimentichiamo che c’è anche la finestra di mercato a gennaio, la Fiorentina ha fatto quello che poteva fare. Sono convinto che rimarrà in quelle posizioni e a gennaio potranno concentrarsi su quel reparto. Parisi? Da avellinese lo seguo da quando giocava nell’Avellino, credo sia stato un grandissimo colpo perché lo volevano tante squadre. Sulle fasce la vedo competitiva la Fiorentina, non è una sorpresa e nella Serie A di oggi è importantissimo lo sviluppo della manovra sulle fasce.

Bonaventura? Sono felicissimo da amico di questo ritorno in Nazionale, su cui ha avuto un impatto importante la Fiorentina ma grandi meriti anche a lui e alla sua professionalità".