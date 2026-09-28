Un grande ex Fiorentina è il nuovo capo delegazione della Nazionale U18

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noto il nuovo incarico dell'ex Fiorentina Giovanni Galli, che da oggi è il nuovo capo delegazione della Nazionale U18.

La nota

“Il presidente della FIGC Giovanni Malagò e il direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, hanno individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la Nazionale Under 18. L’ex portiere azzurro sarà il capo delegazione della formazione guidata da Daniele Franceschini, attualmente impegnata in una serie di amichevoli in Croazia".

Le parole di Galli

“Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte del Club Italia – dichiara il nuovo capo delegazione azzurro – e di poter accompagnare un gruppo di giovani calciatori nel loro percorso di crescita. Indossare la maglia azzurra è sempre una responsabilità speciale e poter trasmettere ai ragazzi ciò che ho imparato nella mia carriera rappresenta per me una grande motivazione. Voglio essere al loro fianco, dentro e fuori dal campo, mettendo a disposizione esperienza, passione e tutto ciò che possa aiutarli a crescere, come calciatori e come uomini”.