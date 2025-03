A Radio Serie A ha parlato il centrocampista della Primavera della Fiorentina Jonas Harder: “Sono un centrocampista molto duttile, posso ricoprire tutti i ruoli e la mia caratteristica principale è la dinamicità. Ultimamente gioco in un centrocampo a due, ma anche a tre mi trovo bene. Con Galloppa ho un ottimo rapporto, mi dà sempre tanti consigli e ci confrontiamo quotidianamente”.

Sull'esordio in prima squadra: “E' accaduto in Conference League, ci ho messo tre o quattro minuti per realizzare. I miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, poi cercavo di farmi dare la palla per rompere l'emozione ed entrare in partita. Mi capita spesso di allenarmi con la prima squadra e cerco sempre di mettermi in mostra per ottenere la fiducia del mister e dei compagni”.

Infine: “La prima cosa che mi desse Galloppa anni fa era che dovevo vedere prima la giocata, perché così fanno i centrocampisti forti. Non è una qualità che si allena, o ce l'hai o non ce l'hai, poi ovviamente in allenamento qualcosa si può migliorare. Pensare che da piccolo facevo il portiere per seguire le orme di mio zio, poi invece ho capito che coi piedi ero bravo e sono passato a centrocampo”.