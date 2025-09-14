Pioli gli affida il gioco viola, ma lui non gira. Lento, macchinoso e indeciso: che senso ha un Fagioli così?

Per Pioli è il fulcro del gioco viola, il mediano da qui passa la manovra offensiva della Fiorentina. Nella sua nuova veste però Fagioli non riesce ad esprimersi al massimo delle proprie possibilità; un periodo di forma negativo o un ruolo che non gli si addice?

La fiducia dell'ambiente

Il centrocampista ex Juventus, nella sua ancora breve carriera, ha più volte dimostrato di riuscire a dare il meglio di sé quando, oltre alla forma fisica, ha potuto contare sulla fiducia della squadra e dell’ambiente. Fattori che Fagioli ha trovato a Firenze e grazie ai quali è riuscito a far vedere le proprie qualità nei mesi sotto la guida di Palladino. In questo inizio di stagione però il centrocampista classe 2001 non è ancora riuscito incidere come in quella scorsa. E questo nonostante la fiducia dell’ambiente non sia cambiata nei suoi confronti.

Un giocatore involuto

Certo nelle prestazioni degli atleti rientrano tantissimi fattori, molti dei quali extra-campo, ma l’impressione è che Fagioli non riesca a entrare a pieno nel nuovo ruolo che Pioli ha scritturato per lui. Dare ritmo, geometria e ordine alla squadra non sembra essere nelle sue corde. Come regista il centrocampista viola appare spesso timido, troppo lento e insicuro, senza mai provare la giocata in verticale. Un lontano parente rispetto al giocatore visto l’anno scorso nella sua posizione naturale di mezzala che, seppur sempre con i suoi alti e bassi, era in grado di inventarsi qualche giocata fuori dagli schemi grazie alla propria tecnica e visione di gioco sopra la media, qualità che oggi non sembrano quasi più appartenere al centrocampista viola.

Una possibile soluzione

E dire che Pioli in panchina un regista fatto e finito lo ha: si chiama Hans Nicolussi Caviglia. Con lui in campo, Fagioli potrebbe ritrovare la sua posizione preferita, quella di mezzala, nella quale potrebbe tornare quello visto la scorsa stagione per il bene di tutta la squadra viola.