Un gol che toglie le castagne dal fuoco ad Ayroldi. Una gestione fallace di falli e cartellini

La partita tra Fiorentina e Como è stata diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Un rigore potenziale

Detto che i gol di Piccoli e di Morata sono regolari (sul primo Ramon e Diego Carlos tengono in gioco l'attaccante viola, mentre sul secondo lo spagnolo è dietro la linea della palla), l'episodio più eclatante dal punto di vista arbitrale, avviene nell'area della Fiorentina; sull'azione dell'1-1, dopo il palo colpito dal Como, c'è Ranieri che tira evidentemente la maglia di Diego Carlos. Se Sergi Roberto non avesse segnato, probabilmente sarebbe stato concesso un rigore ai lariani.

Gestione errata

La gestione di falli e cartellini è però stata ampiamente fallace e i tifosi viola presenti al Franchi hanno fatto bene a lamentarsi di quanto visto in campo.