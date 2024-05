Il Monday Night della 36° giornata di Premier League non sorride al Manchester United di Sofyan Amrabat, sconfitto malamente dal Crystal Palace con il punteggio di 4-0. Olise apre le marcature con una conclusione dal limite al 12’ e le chiude al 66’, mentre le altre reti sono firmate da Mateta e Mitchell. I Red Devils vengono così raggiunti in classifica dal Chelsea e mancano l'aggancio al sesto posto in classifica del Newcastle, distante due punti.

Amrabat, subentrato nel secondo tempo, non ha inciso. Anzi…

Nel recupero Edouard sfiora addirittura il 5-0, ma la sua conclusione termina sul palo. Questo successo porta il Crystal Palace a 43 punti in classifica, mentre lo United resta a quota 54. Amrabat, centrocampista - lo ricordiamo - ancora di proprietà della Fiorentina, è entrato solo al minuto 60 al posto di Antony, finendo però presto sul referto del giudice di gara avendo rimediato un'ammonizione pochi minuti dopo il suo ingresso. Mancano ormai pochissime partite alla fine di una stagione che si può già definire assolutamente fallimentare per il semifinalista dell'ultimo Mondiale.