La Gazzetta dello Sport: Pioli è ora con le spalle al muro

La Gazzetta dello Sport

C'è spazio per la debacle milanese della Fiorentina anche su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

Pagina 2

Sulla partita di ieri il titolone è: “L'Inter c'è Fiorentina a fondo”. Nel sommario: “La Viola sempre più in crisi. Pioli e squadra contestati”. 

Pagina 9

Qui leggiamo: “Pioli spalle al muro”. E poi le dichiarazioni dell'allenatore: “Mai pensato alle dimissioni Fiorentina ne usciremo”. Sommario: “Il tecnico viola sempre più giù Pradè: ”Col Lecce vita o morte". 

