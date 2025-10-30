La Gazzetta dello Sport: Pioli è ora con le spalle al muro
C'è spazio per la debacle milanese della Fiorentina anche su La Gazzetta dello Sport di oggi.
Pagina 2
Sulla partita di ieri il titolone è: “L'Inter c'è Fiorentina a fondo”. Nel sommario: “La Viola sempre più in crisi. Pioli e squadra contestati”.
Pagina 9
Qui leggiamo: “Pioli spalle al muro”. E poi le dichiarazioni dell'allenatore: “Mai pensato alle dimissioni Fiorentina ne usciremo”. Sommario: “Il tecnico viola sempre più giù Pradè: ”Col Lecce vita o morte".
