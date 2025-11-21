Falcone: "Ho sbagliato contro la Fiorentina. Sono 'esploso' contro Camarda, ho esagerato"

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della stagione della Fiorentina è stata sicuramente la partita contro il Lecce. I salentini, infatti, hanno vinto in trasferta con gol di Berisha. In merito a questo successo, il portiere Wladimiro Falcone è tornato su un episodio particolare a La Gazzetta dello Sport.

Falcone: “Ho fatto un errore contro la Fiorentina”

“Ho sbagliato in una cosa contro la Fiorentina. Camarda aveva appena perso palla nel finale, rischiando di vanificare il lavoro di tutto il Lecce. Ma è un ragazzo giovane e può capitare di fare questi errori. Ma io a Firenze ho esagerato, l'ho proprio sgridato platealmente”.

“Ho esagerato con Camarda, però…”

“Non avrei dovuto dirgli quelle cose in quel modo, però avevo tanta tensione addosso e sono ‘esploso’. Dopo ci siamo chiariti. Lui ha ammesso di aver sbagliato, ma mi ha chiesto di non fare più cose del genere davanti a tutti. Ha capito e io gli ho chiesto scusa, tutto a posto”.