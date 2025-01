Davide Lippi: "Quando un giocatore come Spinazzola trova poco spazio sono normali le voci di mercato. Adesso però Conte..."

Leonardo Spinazzola è stato avvicinato come nome alla Fiorentina come rinforzo per il mercato invernale. Proprio oggi, il suo procuratore Davide Lippi è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare della situazione del suo assistito: “Quando un giocatore importante come Leo trova meno spazio è normale che non sia contento, così come sono normali le voci di mercato. Tuttavia lui non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli".

“Non è sul mercato”

“Io sono sempre aperto ad altre situazioni. Non ho il diritto né di mettere né di togliere dal mercato un mio calciatore: questo spetta alla società. Spinazzola ha un contratto col Napoli e il suo futuro verrà valutato dalla società”.

“Conte lo sta utilizzando”

"Quando vedo uno come Spinazzola sorridere significa che la risposta è arrivata. Il mister lo sta utilizzando, si sente di nuovo partecipe del progetto, poi il nostro lavoro lo facciamo fino al primo febbraio”.