Non solo Folorunsho. Le prospettive della Fiorentina con l'arrivo di un altro centrocampista

La Fiorentina è alla ricerca di un altro centrocampista da aggiungere alla rosa di Raffaele Palladino. Dopo l'ufficialità dell'arrivo di Michael Folorunsho, gli uomini di mercato di Commisso si stanno guardando intorno per un nuovo tassello centrale.

Folorunsho in un ruolo ben chiaro

“Folorunsho l'abbiamo voluto io e la società. Abbiamo visto in lui le caratteristiche che ci mancavano da quando abbiamo perso Bove”. Le parole di Palladino sottolineano quello che ci aspettavamo: l'ex Napoli andrà a prendere il posto di Edoardo come giocatore strutturato e capace di fare entrambe le fasi del gioco.

Che giocatore cerca la Fiorentina?

Dunque adesso ci sarà da capire che tipo di centrocampista sta cercando la Fiorentina. E se Folorunsho è un giocatore che può giocare anche sulla trequarti come esterno, il secondo colpo per il centrocampo è immaginabile che la società lo faccia per un profilo adatto alla mediana, anche per dare più opzioni a Palladino.

Un occhio alla mediana

Si è parlato spesso di un possibile centrocampo a tre, ma il motivo principale per cui ci ha rinunciato Palladino erano le poche scelte a disposizione, con appena quattro giocatori per tre posti.

Duttilità

La richiesta dell'allenatore è quella di un giocatore fisico che possa dare muscoli alla linea a due o a tre della Fiorentina. Se Folorunsho ha dato opzioni sulla trequarti, il nuovo centrocampista affiancherà Adli in primis, per dare al regista viola meno compiti difensivi per tornare a disegnare le geometrie del gioco viola.