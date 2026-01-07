Romano rivela i dettagli della trattativa tra Brescianini e la Fiorentina: le cifre del trasferimento e un diritto, che può diventare obbligo

Entra nel vivo la trattativa tra Fiorentina e Atalanta per Brescianini: con ogni probabilità, sarà lui il secondo rinforzo invernale dei viola, che andrà ad aggiungersi nello scacchiere tattico di mister Vanoli.

Le cifre dell'operazione

Oggi, Fabrizio Romano ha annunciato le cifre dell'operazione: per il centrocampista orobico, la Fiorentina avrebbe proposto un'operazione che prevede un prestito oneroso - 3 milioni la spesa -, con diritto di riscatto compreso tra i 10 e i 12 milioni, ma che si trasforma in obbligo al verificarsi di certe condizioni.

L'obbligo scatta se…

La condizione per il quale il diritto si trasformi in obbligo, rivela il giornalista sportivo, sarà la salvezza della Fiorentina. La trattativa ha subito una rapida accelerata nelle ultime ore e sembra veramente vicina alla stretta di mano tra le parti.