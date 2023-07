Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto su quella che è la trattativa tra Fiorentina e Juventus per il passaggio in viola di Arthur. La conferma è che le società sono a buon punto, ma mancano ancora gli ultimi dettagli. In particolare si legge sul sito di Pedullà:



“La Juventus ha chiesto di partecipare oltre il 30-35% come vorrebbe la Fiorentina, in modo da coprire più di 2 milioni rispetto ai 5,5 milioni di ingaggio più bonus. La Fiorentina vorrebbe mettere la differenza in bonus legati alle presenze e al rendimento, poi bisogna trovare un’intesa sulla cifra del riscatto”.



Secondo il parere dell'esperto, l'ex centrocampista del Liverpool potrebbe non essere l'unico innesto della Fiorentina nel reparto. Molto dipenderà anche dalla cessione di Amrabat.