La Fiorentina entra già in clima mercato: occhi puntati su un terzino brasiliano, ma la concorrenza è serrata

Anche se siamo lontani dalla finestra invernale di mercato, la Fiorentina resta vigile e monitora con attenzione un terzino brasiliano: la concorrenza, però, è serrata.

In tre per un terzino

Lo riporta l'esperto di mercato Ekrem Konur: gli scout di Fiorentina, Napoli e Roma starebbero visionando con attenzione le prestazioni del terzino sinistro Luciano Juba. Il classe 1999, brasiliano e in forza al Bahia, è valutato attorno ai 10 milioni.

I numeri di Juba

Per Juba è la stagione della definitiva consacrazione: col suo Bahia, che lotta per rimanere aggrappato al trenino tra il quarto e il sesto posto in campionato, ha già messo a referto 25 presenze corredate da 5 gol e 3 assist. Fece meglio solo due stagioni fa, ma in Serie B brasiliana, quando segnò ben 7 gol e collezionò 5 assist.