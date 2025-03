Il calciomercato non chiude mai: suonano ancora le sirene inglesi, a caccia della punta di diamante della Fiorentina. La tentazione della clausola...

Ancora sirene inglesi per Moise Kean: l'attaccante della Fiorentina, come ben noto, ha una clausola rescissoria da 52 milioni di euro nel contratto coi Viola, cifra che ha destato interesse in Premier League.

In particolare, secondo quanto riporta nufcblog.uk, il Newcastle avrebbe inserito Kean tra i nomi per l'attacco, vista l'imminente dipartita di Callum Wilson, uno dei due attaccanti del reparto offensivo del Newcastle. Kean, che ha già giocato in Inghilterra vestendo la maglia dell'Everton, sarebbe infatti seguito con interesse sia dai bianconeri, sia anche da Arsenal e Tottenham, che stanno valutando la clausola inserita nel suo contratto.