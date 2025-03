Diego Maradona Jr., figlio del grande “Pibe de Oro”, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno sulla partita di domani e sulle sensazioni riguardo al campionato del Napoli.

“Scudetto? Da buon napoletano, sono scaramantico ed è molto difficile ammetterlo, ma inutile nascondersi: stiamo facendo una stagione incredibile dopo il disastro dell'anno scorso. Stiamo cavalcando un'annata meravigliosa, ma un punto sopra di noi c'è la squadra più forte, tarpata solo dal calendario fitto. Dipende dall'approccio: se le giochi tutte come contro l'Inter, ce la giochiamo fino alla fine”

“Siamo onesti: salvo una stagione al di sopra delle tue possibilità, la classifica si va a livellare sul valore della rosa. La Fiorentina ha iniziato bene, ora è in difficoltà, ma resta il fatto che Palladino sta facendo un lavoro importante pur nel mezzo di una rivoluzione, mandando via dei senatori e dando continuità ad altri che prima non giocavano. Domani non sarà facile per il Napoli, anche dal punto di vista tattico: giocando a specchio dovrai vincere i duelli contro i giocatori della Fiorentina, che sono di ottimo livello”

“Napoli favorita, sì, ma perché se vuoi vincere il campionato non puoi sbagliare queste partite. Non parlerei di pressione, le pressioni della vita sono altre, ma il Napoli ha molte responsabilità e uno zaino più pesante sulle spalle”