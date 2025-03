Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato durante il PentaSport di Radio Bruno della sfida in arrivo domani contro il Napoli, e delle sensazioni dopo Atene.

“Domani mi aspetto di fare punti per lanciare un segnale importante. La Fiorentina è in corsa per l'Europa, ma negli ultimi mesi la media punti è bassina, anche essendo in corsa per superare i 70 punti. Il Napoli è la sfida più tosta delle 11 rimanenti, abbiamo già visto che sanno come far male la Fiorentina, non mi lamenterei del pareggio”

“Fagioli mi è piaciuto ad Atene, ha segnato pur giocando in posizione defilata, se Adli non giocasse mi piacerebbe vederci lui al suo posto. Bene anche il gol, che non è il suo compito principale ma che è di vitale importanza per la Fiorentina. Una delle poche note positive di giovedì, anzi forse l'unica. La Fiorentina non fa mai la partita, ma per fare ciò devi riuscire ad avere una difesa impenetrabile come quella vista nelle 8 vittorie consecutive. Certo, se prendi due gol pronti-via dal Panathinaikos, tu che sei una squadra che non impone i ritmi, la partita si mette in salita inevitabilmente”