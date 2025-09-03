Ferrari: "Nicolussi Caviglia aveva tante opportunità, ma ha scelto la Fiorentina. Arricchirà ulteriormente il gruppo di Pioli"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha introdotto così la presentazione di Hans Nicolussi Caviglia: “Ennesimo calciatore italiano e di prospettiva che prendiamo, si unisce al nostro gruppo arricchendolo ulteriormente. E' arrivato con una fortissima determinazione, ha fatto una strada importante fin dalle giovanili e pur avendo tante richieste ha deciso di mettersi in gioco con la Fiorentina. Noi ne siamo veramente felici e adesso tocca a lui”.