Valcareggi: "Con Mandragora a disposizione non servono altri centrocampisti. Pongracic? Vi spiego perché la sua presenza è fondamentale"

Intervenuto a Lady Radio, il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha toccato vari argomenti: “La Fiorentina è già una squadra forte, e nelle squadre forti è difficile mettere mani. Man è un buon giocatore ma costa troppo, poco da dire. Palladino è un allenatore paziente che fa giocare tutti i suoi giocatori quando vede che sono in forma. E' un mese che sento solo critiche ma la verità è che vincendo domenica la Fiorentina andrebbe a -3 dalla Champions. Fossi stato Palladino mi sarei sdraiato davanti al cancello del Viola Park per impedire la cessione di Kayode”.

“Un altro centrocampista? Non serve”

Poi ha aggiunto: “Con Mandragora a disposizione, non c'è bisogno di prendere un altro centrocampista. Pongracic? Giocherà quando è in grado ma resta un giocatore forte, che può tenere alto il livello di concentrazione di Ranieri e Comuzzo. A proposito di quest'ultimo: ho letto dei voti bassissimi dopo la partita col Torino, ma l'errore lì è soprattutto di Adli che non va incontro al pallone".