Corriere dello Sport-Stadio: Grana Hjulmand

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo stamani questo titolo: “Grana Hjulmand”. Sottotitolo: “Fiorentina sorpassata: lo Sporting ha in pugno il danese”. Sommario: “Commisso lotta anche per Sutalo: l’Ajax prova a inserirsi Intanto stasera arriva Infantino”.

A pagina 8 sul mercato dei viola c'è: “Viola, intrigo europeo Hjulmand sfuma Sutalo più vicino”. Sottotitolo: “Lo Sporting Lisbona ha offerto i 20 milioni chiesti dal Lecce L’Ajax prova a interferire sul difensore, ma è in ritardo”. In taglio basso ancora mercato: “Nessuna fretta per Grabara, anche se c’è il Bayern”.

A pagina 9 infine troviamo: “Sbarca Infantino Firenze lo abbraccia”. Sottotitolo: “Stasera arriva dall’Argentina e domani sarà pronto per le visite poi le ufficializzazioni al Viola Park”.