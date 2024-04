L'ex arbitro di Serie A Luca Marelli, ora opinionista di DAZN, ha parlato a Radio Bruno analizzando gli episodi più discussi di Atalanta-Fiorentina di ieri sera.

‘Carnesecchi su Gonzalez, era rigore. Giusto il fallo di Koopmeiners su Beltran’

“Chiaro lo Step on foot su Beltran di Koopmeiners, non ci sono dubbi, corretto il richiamo del VAR che ha portato all’annullamento della rete di Scamacca. Carnesecchi ha peccato di negligenza nel contatto con Gonzalez e questa comprende anche la casualità. È vero che entrambi guardano il pallone ma la negligenza Viene punita dal regolamento, Gonzalez è totalmente impedito nel suo momento poiché viene toccato sul piede d’appoggio dal portiere dell’Atalanta. Per me era calcio di rigore, l’intervento del VAR ci stava e sarebbe stato preferibile, La Penna non ha proprio visto quanto successo, era coperto da un nugolo di giocatori”.

‘Niente fallo su Biraghi, Scamacca a Firenze ha rischiato di essere espulso…’

"Il gol di Lookman ero certo che fosse regolare, la macchina non sbaglia mai anche se mi auguro che possano farlo perchè quando non accadrà più sarà un grosso problema. Non so perchè non abbiano mandato in onda il fotogramma, credo sia accaduto solo per mancanza di tempo, si era nella fase finale della gara e mancavano poi i tempi televisivi considerate anche le pause pubblicitarie. Non c’è invece alcun fallo su Biraghi sull’avvio dell’azione dell’Atalanta. All'andata a Firenze la punta dell'Atalanta ha rischiato grosso ma sono situazioni in cui il VAR non interviene, ci sono elementi sia per il giallo che per il rosso, che secondo me sarebbe stato preferibile in quel caso; ci sono però delle zone grigie che sono la bellezza di questo sport. Anche l'ammonizione a Dodô è sbagliata ma per fortuna non avrà alcun peso".