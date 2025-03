C’è un po’ di Mutu in questo Palladino vs Motta: i due vecchi compagni che volevano soffiare la Champions alla Fiorentina

Se parliamo di Palladino e Thiago Motta, allargando magari il discorso a Gasperini che ha appena travolto l'italo-brasiliano e che dopo la sosta farà visita al tecnico viola, la memoria non può che tornare al febbraio del 2009 e ad uno storico Genoa-Fiorentina. Il contesto lo conoscono tutti, Motta e Palladino avevano aperto le marcature prima del tris di Milito ma poi arrivò il tornado Adrian Mutu che con una tripletta in mezz'ora rimise le cose a posto. Da lì probabilmente nacque l'odio del Gasp per la Fiorentina, per quella Champions che i rossoblù non riuscirono a soffiare alla squadra viola. Da ex compagni ad avversari ed anche giudici della zona scudetto, sia Palladino che Thiago Motta sono allievi di Gasperini ma ad oggi ancora piuttosto lontani da lui.