Si avvicina Juventus-Fiorentina, una delle gare più interessanti della prossima giornata di Serie A. A tal proposito, il direttore di Tuttomercatoweb.com Paolo De Paola ha parlato della sfida di domenica e del momento della squadra viola: “Non è un bellissimo periodo. Bisogna capire a che treno può rimanere agganciata la Fiorentina. Ci dirà tanto la partita contro la Juventus”.

“Ecco quando la Juve va in difficoltà. Fiducia in Thiago Motta, ma…”

E aggiunge: “C'è un modo in cui la Juve può andare in difficoltà, ovvero se viene aggredita alta. Per ora è un punto debole, eppure doveva essere un vantaggio… Thiago Motta? Si sta pian piano riprendendo, con molta fatica. Ho fiducia in lui anche se mi aspetto di più”.