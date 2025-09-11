Di Canio: "Kean è pronto per un top club: Milan, Inter... ma anche tornare alla stessa Juventus"

Paolo Di Canio, ex calciatore, oggi opinionista, ha commentato a Sky Sport le prestazioni dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean, ma anche del futuro dell'attaccante viola:

La sua opinione su Moise Kean

“E' ancora giovanissimo ma ha già fatto tante diverse esperienze, anche in situazioni complicate. Adesso la mia speranza è che diventi un giocatore importante anche per un top club…".

“È pronto per una grande squadra”

E ancora: "In una squadra che gli offra la dimensione giusta per poter determinare ai massimi livelli, come vincere uno Scudetto o decidere una partita ai Mondiali. Kean può anche sbagliare due partite, però poi ne fa tre o quattro alla grande e non si può più discutere. E' pronto per andare dove si sente maggiormente la pressione: Milan, Inter…magari anche tornare alla Juventus con una nuova consapevolezza”, ha concluso Di Canio.