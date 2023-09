Problemoni per Allegri, Vlahovic non ce la fa per la sfida contro Gasperini. E non è l'unico assente pesante della Juventus

Problemi in casa Juventus per il big match contro l'Atalanta di Gasperini. Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, l'ex Fiorentina Dusan Vlahovic non sarà della partita:

"Vlahovic non ci sarà, ha un problema alla schiena e ieri si è fermato: ha parecchio dolore, è meglio tenerlo fermo anche se aveva provato a stringere i denti. Anche Milik non sarà a disposizione, ha sentito il polpaccio strano e, dopo avergli parlato, abbiamo deciso che è meglio recuperi per tornare martedì".

Le scelte, così, sono obbligate: "Tornerà Kean e sarà titolare e sarà convocato anche Mancini, un ragazzo della Next Gen". E la Fiorentina, che gioca contro l'ultima in classifica, potrebbe approfittare di tutto ciò…