Durante un collegamento con Lady Radio, il procuratore Lorenzo De Santis è tornato sull'interesse che la Fiorentina aveva mostrato per Nico Paz, salvo poi virare su Colpani.

Nico Paz? No, Colpani

“Nico Paz? Il ragazzo era seguito da molte società italiane, tra cui la Fiorentina, ma Palladino quando è arrivato a Firenze ha chiesto uno dei suoi pupilli, cioè Colpani, visto che aveva fatto molto bene col Monza. Oggi è facile dare giudizi sulle differenze tra questi calciatori, ma in quel momento la situazione era diversa: capisco il rammarico, ma l'operazione di Colpani non era sbagliata nell'ottica di seguire il progetto del mister. Chiaro che oggi, a distanza di 12 mesi, le cose sono diverse”.

Quanto rischia Pioli?

“Pioli a rischio? Nel calcio siamo abituati alle situazioni illogiche, ma per il tipo di progetto che ha impostato la Fiorentina, e conoscendo le società americane, credo che un suo esonero sarebbe una grandissima sorpresa, a dir poco. Ci sono dei malumori in città, perché i tifosi sanno di avere una rosa forte che però non sta rendendo quanto sperato: la classifica della Fiorentina è solo la conseguenza di questo momento delicato”.