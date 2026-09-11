Fabbian si presenta: "Trattativa nata a fine mercato. Ho sentito subito la fiducia del Parma, sono felicissimo della mia scelta"

L'ex centrocampista della Fiorentina Giovanni Fabbian ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione al Parma: “Portare gol alla squadra è un aspetto su cui sto lavorando. Da centrocampista devo partecipare al gioco della squadra, ma sarei contento se riuscissi ad essere più prolifico sotto porta”.

“Ho sentito subito la fiducia”

Poi ha aggiunto: “La trattativa è nata negli ultimi giorni di mercato. Ho sentito subito la fiducia della società, sono veramente felice della mia scelta. Ho parlato anche con qualche compagno e tutti mi hanno parlato molto bene di questo club e di questa piazza”.

“Non sento la pressione”

Infine: “Sento di dover migliorare sotto tanti aspetti, ma lavoro per questo. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister a livello tattico. Non sento la pressione, sono qui per fare le cose con serenità e nel miglior modo possibile”.