Doppia tegola in casa Napoli: due titolari salteranno la partita contro la Fiorentina

Doppia tegola in casa Napoli, avversario della Fiorentina al Franchi domenica 20 settembre nell'ultima partita prima della sosta per le Nazionali. In queste ore sono infatti arrivati i risultati degli esami strumentali sostenuti da Meret e Alisson Santos, a seguito degli infortuni rimediati in Champions League contro l'Arsenal.

Meret

Il portiere ha riportato una lesione di basso grado alla coscia e dovrà verosimilmente rimanere ai box fino alla fine del mese di settembre. Lo aiuta in tal caso la lunga sosta per le Nazionali, che gli consentirà di saltare un numero minore di partite. Meret ovviamente non sarà in campo contro la Fiorentina, sostituito da Milinkovic-Savic.

Alisson Santos

Per Alisson, invece, si tratta di una lesione al bicipite femorale che gli costerà uno stop di circa un mese e mezzo. Anche lui, ovviamente, non sarà della partita domenica. Un'altra bella tegola per Allegri, già alle prese con un ambiente piuttosto caldo dopo il pessimo inizio di stagione.