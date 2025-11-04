Nuova "fuga" dal ritiro del Viola Park per prendere effetti personali. Intanto si conta un assente alla seduta odierna di Galloppa
Poco fa sono usciti dal Viola Park alcuni giocatori viola che si trovano attualmente in ritiro con la squadra nel centro sportivo di Bagno a Ripoli. Prima hanno lasciato la struttura Dodo, Gosens e Sabiri, che hanno fatto rientro alle proprie abitazioni per prendere alcuni effetti personali. Poi sono usciti anche gli altri.
Permesso accordato anche ieri
Anche ieri la squadra aveva fatto rientro a casa per alcune ore per prendere tutto l'occorrente in vista del ritiro che durerà fino a domani, prima della partenza per Magonza.
Gli assenti
Intanto, nella prima seduta di allenamento di Galloppa con la prima squadra viola si conta un assente: Robin Gosens, con il tedesco che si è infortunato nella gara contro l'Inter e salterà le due gare prima della sosta contro Mainz e Genoa. Anche Sabiri si è allenato a parte insieme al tedesco. Assente anche Gudmundsson, che è in Islanda per seguire il processo giudiziario che lo vede coinvolto.