Kubik: "Sono contento che De Gea sia arrivato alla Fiorentina; anche Gosens è determinante. Palladino ha le basi per fare benissimo"

Lubos Kubik, ex calciatore ceco della Fiorentina, è stato ospite della trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’, in onda tutti i lunedì sera su TVL, e ha parlato un po' della sua ex squadra, che sta facendo molto bene grazie ai nuovi acquisti arrivati in estate. Ecco un estratto delle sue parole:

“Contento che De Gea sia arrivato a Firenze”

“Ho visto i Viola solo contro la Lazio ma posso dire che nonostante fosse partita piano, la squadra ha trovato poi il modo di mettere in atto le sue qualità. E' merito di giocatori come De Gea, che mi è sempre piaciuto e sono contento che sia arrivato a Firenze. Mi piacciono anche gli attaccanti come Kean, Colpani, Gudmundsson, che era stato decisivo con i biancocelesti”.

“Menzione speciale anche per Gosens”

“Una menzione anche per Gosens, un giocatore che può diventare più che determinante, un grande rinforzo per la difesa. Inoltre Palladino, che è molto giovane, ha le basi per fare benissimo, dobbiamo solo aspettare di vedere come evolverà il suo percorso. La Fiorentina nel mercato estivo ha aggiunto qualità a tutta la rosa”.