Di Natale: "Al momento del malore di Bove ho spento la televisione. Ora speriamo che la sua forza lo aiuti a tornare in campo"

In questi giorni è arrivato tanto sostegno per il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove. Tutto il mondo del calcio si è fatto sentire, anche l'ex calciatore ora dirigente Antonio “Totò” Di Natale, che ha raccontato dalla sua prospettiva i brutti momenti di domenica scorsa.

“Ho spento la tv, non volevo più guardare. Per fortuna è andata bene, adesso…”

Ecco le sue parole a Ilovepalermocalcio.com: “Quando ho visto Bove accasciarsi, ho avuto subito in mente le brutte immagini di Morosini. Ho immediatamente spento la televisione, al momento del malore. Non volevo più guardare. Fortunatamente le cose sono andate bene… Adesso spero soltanto che la sua forza gli sia di aiuto per tornare presto in campo”.