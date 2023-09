Il Real Betis incassa finalmente i soldi di Luiz Felipe, ma fuori tempo massimo. A gennaio nuovo tentativo per Martinez Quarta?

Negli ultimi giorni di mercato una delle situazioni più calde in casa Fiorentina è stata quella relativa a Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino, per niente convincente nelle ultime prestazioni, sembrava vicinissimo a trasferirsi al Real Betis che lo voleva fortemente.

Un'operazione che, alla fine, non è andata in porto sostanzialmente per ragioni economiche. Il Real Betis aveva infatti bisogno di incassare prima di comprare, e stava aspettando di cedere Luiz Felipe in Arabia. La trattativa però si è dilungata, al punto che soltanto oggi è arrivata l'ufficialità del passaggio del difensore ex Lazio all'Al Itthad.

Il club arabo ha versato un totale di 25 milioni (bonus compresi) nelle casse del Real Betis, ma chiaramente ormai è troppo tardi per sferrare l'assalto a Martinez Quarta. Vedremo se i biancoverdi ci riproveranno nella sessione di gennaio.