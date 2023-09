Alla fine Alzate lascia davvero il Brighton: ecco la nuova squadra del vecchio obiettivo della Fiorentina

La Fiorentina aveva pensato a lui durante il mercato estivo, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Steven Alzate, però, alla fine ha trovato comunque una nuova collocazione.

Il centrocampista colombiano, classe 1998, lascia il Brighton in prestito. Per lui un ritorno in Belgio, precisamente allo Standard Liegi, squadra in cui aveva già giocato nella scorsa stagione.