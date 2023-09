Rui Costa: "Cabral deve adattarsi al Benfica, ma sono convinto che segnerà tantissimi gol. Lo seguivamo già dai tempi del Basilea"

Con l'acquisto di Lucas Beltran e M'bala Nzola, la Fiorentina in attacco ha perso il brasiliano Arthur Cabral, che ha scelto il Benfica. Sul brasiliano, è intervenuto il presidente dei lusitani e leggenda viola Rui Costa, in una lunga intervista a BTV in cui si analizza tutto il mercato.

Ecco le parole di Rui Costa: “Seguivamo il ragazzo fin dai tempi di Basilea. C'è anche una divertente coincidenza: Schmidt (attuale allenatore del Benfica, ndr), quando era al PSV, ha tentato di portarlo in Olanda. Adesso il brasiliano deve adattarsi a questa nuova realtà, ma sono convinto che segnerà tantissimi gol con noi”.