Monti: "Sportivamente pareggio giusto, ma da tifoso girano le scatole. Il campionato della Fiorentina inizia ora"
Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sulla partita di domenica tra Fiorentina e Milan e sul momento dei viola.
Sulla partita di domenica
“Sportivamente parlando il pareggio è giusto, ma da tifoso son due punti buttati via, come la Lazio. Stavolta girano un po' di più le scatole, abbiamo giocato bene e avuto un po' di sfortuna: purtroppo le grandi squadre non calano quando gli altri calano, e quei sette minuti sono stati fatali alla Fiorentina, che invece ha preso una traversa e ha sbagliato un gol con Kean. Però è una Fiorentina in crescita, che dopo aver preso gol si è resa pericolosa e che, se avesse risegnato, avrebbe trovato tre punti meritatamente”.
Sulle ultime uscite
“La Fiorentina vista nelle ultime tre-quattro settimane è quella che avremmo dovuto vedere a inizio campionato. Potevi sbagliare un paio di partite, come l'anno scorso che non partimmo benissimo, ma quello che stiamo vedendo ora è ciò che si pensava di vedere a inizio stagione: mi esalto per le partite con Milan e Lazio, ma le avremmo dovute fare prima. Poi la società è sparita, Pioli purtroppo ha fatto errori clamorosi, Pradè se n'è andato: i ragazzi sono rimasti soli, e non voglio giustificarli, ma quando non hai nessuno che ti gestisce la sedia comincia un po' a scottare. Sono fiducioso che il nostro campionato inizi ora, e vincere questo campionato significherebbe arrivare tredicesimi e salvarsi senza pensieri”.