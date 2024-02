L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Lecce: “Abbiamo avuto un corner all'ottantanovesimo con partita ormai in pugno. Sono dettagli non allenabili e ci vuole un po' di malizia in più per portare la partita a casa. Vediamo dove prendere questi punti che stiamo perdendo, perché si fanno pesanti”.

E aggiunge: “Qualche partita ci è girata male, con tanti errori dal dischetto e oggi si aggiunge questa parte di gara non gestita bene. Volevamo solo raccogliere punti, purtroppo non ci siamo riusciti”.

Sulle due punte: “Già riproposte in tante situazioni. Non mi era piaciuto il primo tempo, serviva altro atteggiamento e altro sviluppo offensivo. Belotti e Gonzalez sono entrati bene, Mandragora ha fatto gol, poi quattro minuti di follia non ti permettono di raccogliere una reazione da squadra vera. Belotti? Ha fatto un solo allenamento, ma ci darà tantissimo”.

Come si riparte? “Ripartiamo, semplicemente lavorando sui dettagli. Lavoreremo sulle situazioni a partita in corso e su tanto altro, il girone di ritorno è ancora lungo. Possiamo soltanto crescere. Mercato? Quando parlavo di esterno, sapevo che a gennaio avremo potuto avere qualche difficoltà. Adesso recupereremo gli infortunati e torneremo ad andare forte come il mese di dicembre”.