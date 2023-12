Cecchi: "A Firenze è in corso un disinnamoramento verso la Fiorentina. Siamo quinti e c'è chi si lamenta"

Questo pomeriggio il giornalista Stefano Cecchi, durante il pentasport, ha avuto modo di analizzare un particolare aspetto che emerge dalle ultime partite della Fiorentina: nonostante l’ottimo avvio di campionato, i risultati in coppa e il piazzamento europeo in molti criticano squadra ed allenatore. Questo un estratto:

“Nonostante i tanti mugugni percepiti ieri allo stadio sono veramente contento della vittoria e di come sia arrivata. E’ possibile che a Firenze nessuno riesca a prendere le cose come stanno senza creare polemiche inutili: siamo a Natale e la Fiorentina è quinta in classifica con due centravanti da tre gol in totale, gli esterni che rendono poco e una difesa che molte volte sbaglia. Senza dimenticare che adesso la squadra viola dovrà fare a meno del suo miglior giocatore almeno per un paio di mesi. Nessuno si sarebbe aspettato tutto questo, che è sicuramente merito della grande identità che adesso questo squadra ha. E’ ormai chiaro a tutti che per il momento la Fiorentina di Italiano stia andando oltre i propri limiti, o sopratutto oltre quello che ci si aspettava in estate: dobbiamo ricordarci che ai nastri di partenza questa squadra era da 7/8 posto. Questa squadra ha dei grossi limiti, infatti anche ieri senza i tre giocatori principali la Fiorentina non ha reso, ma è comunque riuscita a prendersi i 3 punti”.

Ha poi concluso: “Il comportamento di una parte dell’ambiente non mi piace, negli ultimi tempi noto un disinnamoramento generale e questa è una cosa che non fa bene a nessuno: soprattutto alla squadra. Domenica ho visto la Ferrovia vuota e mi ha fatto male Il nuovo utilizzo di Beltran non mi è apparso idoneo, sappiamo che non è una vera prima punta ma non possiamo cercare di adattarlo ovunque. Non mi è piaciuto neanche i primi 45 minuti in coppia con Beltran: nonostante fossero insieme non hanno praticamente mai dialogato tra loro”.