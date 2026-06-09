Le vacanze sono solo un sogno per Parisi. Tutti al mare...e lui al Viola Park

Le vacanze sono solo un sogno in questo momento per l'esterno della Fiorentina, Fabiano Parisi.

Il giocatore si è da poco operato a seguito della rottura del legamento crociato del ginocchio destro riportato durante la partita di campionato dei viola, contro la Juventus.

Viola Park

Mentre tutti i suoi colleghi sono a giro per il mondo, Parisi in questi giorni frequenta in maniera assidua il Viola Park. Questo perché ha voglia di recuperare più in fretta possibile e perché vuol ritornare ad essere un giocatore a tutti gli effetti.

Fine anno

Se ne riparlerà per lui però a fine 2026 come da protocollo medico in questi casi.