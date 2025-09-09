Kean e Gattuso hanno indicato la strada da seguire alla Fiorentina

Doppio centravanti in campo, si può fare! L'Italia di Gattuso, almeno finora, si basa su questo concetto in avanti, con la presenza in campo contemporanea di Kean e Retegui.

Niente trequartista è vero, ma due punte pesanti sì, quelle che ci sono anche nella testa di Pioli e che sono state proposte nella trasferta di campionato contro il Torino.

Solo un tiro

In quella circostanza però le cose non sono andate al meglio con Kean e Piccoli che hanno dimostrato che ancora devono trovare la giusta intesa tra di loro. Un duetto che ha prodotto un solo, vero, tiro in porta da parte dell'ex Cagliari (respinto dal portiere del Toro) e una palla tolta dalla porta da Kean su colpo di testa di Gosens che stava per finire in fondo al sacco.

Kean molto meglio con Retegui

Con Retegui, per l'ex Juve, le cose vanno meglio, tant'è che Moise ha segnato la bellezza di tre reti nelle due partite giocate contro Estonia e Israele. E' vero, queste due nazionali hanno retroguardie di basso spessore, però non si può non notare questo fatto che, crediamo, sia stato preso in esame proprio da Pioli per poi essere riproposto nei prossimi allenamenti.