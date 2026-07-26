Salta la trattativa Inter-Khalaili. I nerazzurri guardano di nuovo in casa Fiorentina per la fascia destra?

L'Inter è ancora alla ricerca del sostituto di Denzel Dumfries, ceduto al Real Madrid. Dopo essere stata beffata dal Chelsea per Palestra, anche la trattativa per Anan Khalaili non è andata a buon fine.

Trattative fallite

I nerazzurri, dopo aver seguito a lungo questi obiettivi, si ritrovano con un pugno di mosche in mano e sono costretti a pensare addirittura ad un piano c per la fascia destra. Ad un mese circa dalla fine del mercato, l'Inter si ritrova completamente sguarnita in quella corsia.

Dodò nome low cost

L'Inter potrebbe tornare adesso sul viola Dodò, in uscita dalla Fiorentina e acquistabile a prezzo di saldo. Per i nerazzurri, che hanno seguito il giocatore già in passato, il brasiliano sarebbe un'operazione low cost. La Fiorentina lo valuta 15 milioni, ma il prezzo potrebbe scendere nelle ultime settimane di mercato.