"Se Piccoli ha fatto 12 gol al Cagliari deve segnare anche alla Fiorentina. La maglia pesa e ci sono obiettivi diversi"

Il telecronista di DAZN Orazio Accomando ha parlato al podcast Tutti in The Box dei difficili inizi di stagione di diversi attaccanti che hanno cambiato squadra, tra cui Roberto Piccoli, trasferitosi dal Cagliari alla Fiorentina e che non ha brillato nella partita contro il Rapid Vienna.

"Alcuni attaccanti non stanno rendendo"

TuttoCagliari.net ha riferito le sue parole: “Cito una frase di Allegri: ‘Ecco, ci sono le categorie, e per le categorie serve un po’ di tempo.’ Io ti faccio dei nomi. Ora, è chiaro, noi scherziamo, sapete tutti che lo apprezziamo anche noi, no?, però Krstovic, Lucca su tutti, e Piccoli: ci sono dei giocatori che hanno alzato l’asticella, un po’ per le attese che c’erano sul mercato, un po’ per la cifra per cui sono stati acquistati, ma che non stanno rendendo come nelle passate stagioni. Questo perché? Perché la maglia pesa”.

“Se Piccoli ha fatto 12 gol a Cagliari…”

E riferendosi a Piccoli ha dichiarato: “Ogni club ha la sua storia, ma anche obiettivi diversi. Cioè, se tu vai a giocare alla Fiorentina e in questo momento sei ultimo in classifica, anche se hai fatto 12 gol a Cagliari, alla Fiorentina devi segnare”.