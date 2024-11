La Fiorentina vince e convince: spunta il dato che fa ben sperare i tifosi

La Fiorentina vince per 1-0 a Marassi, dopo una partita ruvida e poco spettacolare, decisa da un gol di Robin Gosens, anche oggi schierato titolare e tenuto in campo per tutti i 90 minuti. I Viola raggiungono così quota 19 punti dopo 10 partite, di cui 16 ottenuti nelle ultime 6 partite, a testimonianza dell'ottimo momento vissuto dalla squadra di Palladino, che sembra aver ingranato. E c'è un dato che fa ben sperare i tifosi viola…

Spunta il dato Opta: mai così bene dal 2015/16

Infatti, come riportato da Opta, il bottino raccolto dalla Fiorentina questa stagione (19pti in 10 partite) è il migliore dai tempi della stagione 2015/16, dove nelle prime 10 partite i viola raccolsero ben 21 punti. Un risultato che sembrava quantomeno improbabile quando, dopo la sconfitta esterna a Bergamo, la Fiorentina aveva raccolto solo 3 punti nelle prime 4 partite. Menzione d'onore va all'ennesima ottima prestazione di de Gea, che anche contro il Genoa ha fatto registrare parate importanti che hanno salvato il risultato, valendogli il premio di migliore in campo: è anche grazie a lui se oggi la Fiorentina occupa le posizioni più alte della classifica.