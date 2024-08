Cardoso non è incedibile, ma il Betis ha delle richieste ben precise: ecco la cifra fissata dal club spagnolo

Nei giorni scorsi il nome di Johnny Cardoso è emerso in ottica Fiorentina, che ovviamente è alla ricerca di rinforzi a centrocampo. La dirigenza del Betis, attuale club del giocatore, sta considerando la possibilità di cederlo per fare cassa, e di certo le squadre interessate non mancano.

Il Betis fissa la cifra

Il portale spagnolo ABC Sevilla riporta come il Betis abbia un'idea ben precisa della cifra che serve per lasciare andare Cardoso. Siamo tra i 25 e i 30 milioni, entrata che permetterebbe al club biancoverde di regalare nuovi rinforzi al tecnico Pellegrini. Un investimento del genere rientrerà nei piani della Fiorentina?