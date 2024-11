L'attaccante viola Christian Kouame parla della sua esperienza con la maglia della Fiorentina al canale YouTube della Serie A: "Per un attaccante giocare e non segnare diventa pesante, è dura; il gol è la cosa più bella nel calcio perché quando il pallone va in porta esce tutta la mia gioia, mi posso esprimere. Il mio gol preferito fatto con la Fiorentina risale alla scorsa stagione, quando abbiamo vinto contro l’Atalanta, ho segnato il 3 a 2 da subentrato".

"Voglio arrivare in doppia cifra per i gol"

Poi aggiunge: “Non ho segnato tanto nelle ultime stagioni, quindi quest’anno voglio arrivare in doppia cifra. Se Dio vuole so che ce la farò. A livello di squadra Spero che riusciremo a vincere un trofeo perché nelle scorse stagioni abbiamo giocato tre finali senza vincerne neanche una. Mi auguro che quest’anno possa essere quello buono”.

"Vi racconto la mia famiglia"

Kouame parla poi della sua famiglia: “Ho una moglie che mi supporta in tutto quello che faccio, sia che vada bene o vada male. Lei mi dà una mano con tutto e preghiamo l'uno per l'altra. Ora è bellissimo vedere i miei due figli giocare sempre insieme".