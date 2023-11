Il difensore del Milan Davide Calabria si espresso così a Sky Sport e DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro la Fiorentina: “La prestazione passava in secondo piano, adesso contava il risultato. Le prestazioni in passato ci sono state ma non abbiamo chiuso la partita, stasera abbiamo sofferto ma giusto così”.

E aggiunge: “La vittoria aiuta a star bene. In questo periodo non ci siamo abbattuti ma dovevamo rimboccarci le maniche. Purtroppo è un periodo che non ci gira bene, visti anche gli infortuni. Ma va bene così, nelle difficoltà riusciamo a ritirare fuori quel qualcosa in più”.