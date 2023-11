Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Milan-Fiorentina 1-0 (45'+2 Theo Hernandez rig.)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (46' Maxime Lopez), Duncan (80' Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (87' Kouame), Sottil (80' Ikone); Beltran (69' Nzola).

90'+7 Finisce qui. La Fiorentina ha tantissime occasioni per andare a segno nel secondo tempo ma non trova la via del gol. Vince il Milan per 1-0: a segno su calcio di rigore Theo Hernandez in pieno recupero del primo tempo.

90'+5 Incredibile. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Mandragora va al tiro da pochi passi dalla porta ma Maignan para letteralmente con la faccia.

90'+ 4 Ci prova Gonzalez calciando in area verso la porta, tiro deviato.

90'+1 Cambio nel Milan: esce Calabria, va in campo Florenzi.

90' Saranno 7 i minuti di recupero.

89' Occasione per la Fioentina, dopo una serie di rimpalli, in area con Maxime Lopez che va poi al tiro da fuori area sfiorando il secondo palo.

87' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Bonaventura, tocca a Kouame.

85' Va al cross Biraghi, pallone deviato che diventa disponibile per Gonzalez ma non calcia bene e Maignan può fare suo il pallone.

82' Doppio cambio anche per il Milan: escono Jovic e Musah, tocca al giovanissimo Camarda e Krunic.

80' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Sottil e Duncan, vanno in campo Ikone e Mandragora.

78' Tiro di rasoterra di Sottil, lo intercetta Thiaw rischiando quasi l'autogol.

75' Che brividi per la Fiorentina! Theo Hernandez che imbecca Jovic in area, l'ex viola va al tiro ma c'è l'intervento puntuale di Terracciano in uscita!

74' Niente calcio di rigore per la Fiorentina secondo la terna arbitrale.

73' Sottil va al tiro colpendo Loftus-Cheek, prima corpo e poi braccio. C'è in corso il controllo del VAR.

72' Fiorentina che continua a stazionare in area del Milan, ma manca sempre l'ultimo passaggio.

69' Cambio nella Fiorentina: esce Beltran, tocca a Nzola.

66' Episodio dubbio in area di rigore del Milan, con Calabria che involontariamente con i tacchetti colpisce Parisi.

63' Fiorentina decisamente più pimpante in questo secondo tempo e che va due volte al tiro con Gonzalez nel giro di pochi secondi: nella prima occasione prova un diagonale che viene deviato sul palo, mentre nella seconda conclude verso la porta ma il pallone diventa preda dei guantoni di Maignan.

60' Primo cambio nel Milan: esce Pulisic, tocca a Loftus-Cheek.

59' Va al tiro anche Parisi, pallone calciato altissimo.

57' Punizione calciata da Biraghi direttamente sulla barriera; la Fiorentina cerca subito di riorganizzarsi e fare il suo gioco.

55' Ammonito Tomori per fallo su Bonaventura: calcio di punizione dal limite per la Fiorentina.

53' Ancora la Fiorentina in fase offensiva, con Beltran che invece di tirare sceglie di servire Gonzalez, ma la sua conclusione diretta sul secondo palo finisce sul fondo.

52' Fiorentina che si fa vedere ancora in attacco, con Gonzalez che prova ad innescare Beltran ma lo anticipa Calabria in chiusura.

49' Su suggerimento di Gonzalez si fa vedere Beltran in area per andare al tiro, ma si allunga il pallone e Maignan esce su di lui anticipandolo.

48' Occasione per il Milan con il colpo di testa di Chukwueze, para Terracciano.

46' Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Arthur ammonito, va in campo Maxime Lopez.

45'+2 Finisce il primo tempo. Il Milan vince 1-0 contro la Fiorentina grazie al rigore siglato da Theo Hernandez in pieno recupero di primo tempo.

45'+2 Gol del Milan! Dal dischetto Theo Hernandez dal dischetto non sbaglia e sigla l'1-0 per il Milan.

45'+1 Calcio di rigore per il Milan! Parisi atterra Theo Hernandez lanciato verso la porta da Jovic. Cartellino giallo per il terzino viola.

45' Saranno due i minuti di recupero.

43' Altra occasione per il Milan con la girata di testa di Pobega, para Terracciano a mano aperta.

42' Cross di Calabria deviato da Biraghi e brividi per la Fiorentina perché c'era Pulisic in area.

41' Pobega prova la gioca per andare in area, lo ferma Parisi.

38' Dopo un grande possesso palla della Fiorentina il pallone arriva a Gonzalez che prova la conclusione a giro, pallone che finisce alto.

35' Gioco fermo per un problema alla spalla di Martinez Quarta.

32' Conclusione da fuori di Sottil, pallone che finisce tra i guantoni di Maignan.

30' Calabria da destra calcia in porta e Terracciano para: da segnalare che c'era Jovic tutto solo nel mezzo.

29' Si fa vedere in area Chukwueze, c'è la chiusura di Milenkovic su di lui.

27' Milan che fa girare lentamente il pallone, la Fiorentina resta in agguato per soffiarglielo.

24' Perde un pallone insidioso Theo Hernandez e Parisi prova subito a servire Beltran, ma c'è la chiusura di Pobega.

22' Occasione per il Milan con Pulisic che va al tiro in area di potenza, parata tempestiva di Terracciano!

21' Partita non bellissima per il momento, con entrambe le squadre che cercano una scintilla in partita.

18' Azione d'attacco prolungata della Fiorentina, con Parisi che va al cross ma Duncan colpisce male il pallone in area.

17' Tiro-cross di Sottil da fuori, pallone che finisce sul fondo.

14' Milenkovic serve Terracciano sulla pressione di Jovic, ma il portiere viola sbaglia totalmente il rilancio regalando la rimessa al Milan.

11' Il primo ammonito della gara è Arthur per aver ostacolato Pulisic che si stava involando verso l'area viola.

9' Lancio lungo di Bonaventura per Beltran, che viene spintonato da Tomori ma c'era fuorigioco.

6' Beltran va ancora ad attaccare la porta, lo ferma Tomori.

3' Pressing della Fiorentina verso la porta Milan, con Beltran che prova a togliere il pallone dai piedi di Maignan.

1' Inizia la gara al ‘Meazza’! Forza viola!

Finalmente torna in campo la Fiorentina e lo fa contro il Milan di Stefano Pioli a San Siro. Viola impegnati questa sera alle 20:45 contro i rossoneri, che non avranno né Giroud né Leao. Occasione d'oro per la Fiorentina per strappare punti alla terza in classifica.

