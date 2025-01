Riccardo Galli: "La Fiorentina deve fare almeno quattro acquisti per competere. Marì? Palladino lo vuole per tornare alla difesa a 3"

Riccardo Galli, giornalista sportivo, nel suo intervento al Pentasport di Radio Bruno Toscana ha commentato il mercato in entrata della Fiorentina, tra chi è arrivato e cosa manca ancora alla rosa.

“La trattativa con Folorunsho è ai dettagli, la società sta preparando le visite mediche, i tempi si sono un po' allungati perché eravamo sotto periodo di feste ma l'affare è fatto. Marì? Ci sarà da aspettare un po' di più, ma Palladino lo vuole fortemente per continuare con la difesa a 3, che predilige. Contro il Napoli l'abbiamo visto, il mister non ha abbandonato questo modulo, sicuramente lo vorrà riproporre anche in futuro”

“A gennaio la Fiorentina deve fare quattro acquisti, di cui uno sicuramente deve essere il vice-Kean, visto che Kouamè ha dimostrato di non saperlo fare; mi aspetto poi che si vada a rimpolpare il centrocampo, aldilà dell'acquisto di Folorunsho. Quattro acquisti non significa rivoluzionare la squadra, anzi, questa rosa ne ha bisogno se la società vuole fare il salto di qualità: per questo motivo non devono essere acquisti vincolati alle cessioni, ma acquisti di rinforzo per finire la stagione al meglio”.

“Parisi? Il Como è interessato ed ha i soldi necessari, potrebbe partire, così come potrebbe arrivare Spinazzola al suo posto. Credo che partirà solo per un'offerta importante”