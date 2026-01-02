E come in ogni sessione di calciomercato, si rincorrono le voci sull'addio di Comuzzo. Un club di Serie A piomba sul difensore viola

L'asse di mercato Atalanta-Fiorentina sembra molto caldo in questo avvio di calciomercato. Non nuove sono le notizie dell'interessamento della Fiorentina per Brescianini e Samardzic. Secondo quanto riporta Il Giornale però, anche la Dea avrebbe messo nel mirino un importante calciatore viola.

Interesse per un difensore viola

La squadra allenata da Raffaele Palladino vorrebbe rinforzare la difesa e, su indicazioni dell'ex allenatore gigliato, avrebbe messo nel mirino il giovane centrale viola Pietro Comuzzo, lanciato nel calcio dei grandi proprio da Palladino pco più di un anno fa.

Una storia che si ripete

Comuzzo è stato vicinssimo all'addio alla Fiorentina già in un paio di occasioni; lo scorso gennaio, quando fu Commisso a bloccare la sua cessione al Napoli, e la scorsa estate, quando lui stesso rifiutò il trasferimento in Arabia già accettato dalla società. Che sia questa la volta della sua cessione? Di certo c'è che la Fiorentina per privarsene chiederà un bel po' di soldi.